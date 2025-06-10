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Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Kurban Bayramı Sonrası Devam Ediyor

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü, Kurban Bayramı sonrası hız kazandı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 13:41
Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Kurban Bayramı Sonrası Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Hız Kazandı

İç savaştan kaçmak için Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında devam ediyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Süreç

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.

Dönüş Yolu: İfadelerle Duygular

Ülkesine dönmek üzere gümrük kapısına gelen Muhammet Tune (20), 13 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti, ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Diğer bir Suriyeli, İsa Elmusa (35) ise 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Suriye'de savaş bitti, ülkeme gideceğim, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

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