Sürmeneli Öğretmenden Selçuk Bayraktar’a 'Vur İHA Vur SİHA' Şarkılı Destek

Bayraktar KIZILELMA'nın, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen testte görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vurması ve dünyada bu başarıyı kaydeden ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçmesi, Selçuk Bayraktar’ın Trabzon'un Sürmene ilçesindeki hemşehrilerini sevindirdi. Bu sevinci müzikle ifade eden isim ise Sürmene'de görev yapan müzik öğretmeni Zafer Demir (49) oldu.

Şarkı, yapım süreci ve sosyal medya etkisi

Sürmene'de müzik öğretmeni olan Zafer Demir, yerli ve milli savunma teknolojilerinin öncüsü Baykar’ın teknik lideri ve İHA-SİHA sistemlerinin mimarlarından Selçuk Bayraktar için "Vur İHA Vur SİHA" adlı şarkıyı besteledi. Demir, sözleri kendisinin yazdığı eserini yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yapay zekâ tabanlı seslendirme programı ile dijital ortamda seslendirdi. Şarkı kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü ve özellikle savunma teknolojilerine ilgi duyan kitleler arasında hızla yayıldı.

Şarkıda Bayraktar’ın Türk savunma sanayisine katkıları öne çıkarılıyor. Eserde dikkat çeken dizeler şu şekilde paylaşıldı: "Bir çağın kapısı gökte açıldı, düşmanın üstüne ateş saçıldı. Selçuk Bayraktar’dır bu işin başı, eğilmez Türklerin çatılan kaşı".

Besteleyen öğretmenin açıklamaları

Eserin gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Zafer Demir, müziğin hayatında önemli bir yeri olduğunu ve hemşehrisi Selçuk Bayraktar’a duyduğu saygı ile gururun bu şarkıyı yazmasında etkili olduğunu belirtti. Demir, görüşlerinden bir bölümünü şu sözlerle aktardı:

"Yayınladığım şarkının sözlerini yazmıştım ama tabii ki sesim o kadar yeterli değil. Sanatçı bir kimliğim yok ama milli ve manevi duyguları yüksek olan birisiyim. Bilgisayar tecrübem var. Bir senedir yapay zeka üzerine çalışıyorum. Evimi ofis haline dönüştürdüm. Sözlerini daha önceden yazdığım eserimi aranje ettim. Selçuk Bey’e bunu armağan ettik. Bizim için güzel işler yaptı. Biz de bu şekilde ona teşekkür ettik, bu şarkıyı ona armağan ettik. Selçuk Bayraktar’ın bütün videolarını izledim. Bütün imkansızlıklara rağmen önlerine engel çıkmış olmasını hep düşünüyordum. Babası Özdemir Bayraktar’ın temelini attığı güzel bir çalışmanın meyvesini alıyoruz. Uzun süreçli bir çalışma oldu ama çok güzel oldu, milletimiz gururlandı. Bir Türk insanı olarak manevi ve milli duygularımı çok kabarttı"

Selçuk Bayraktar ile görüşmek istediğini de ifade eden Demir, bu çalışmanın amacını şöyle özetledi:

"Aynı zamanda hemşehriyiz. İnşallah görüşme imkanımız olur. Buradaki amacım benim gibi düşünen, milli duyguları olan, duyunca göğsü kabaran insanlara bir şeyler dinletebilmekti. Üniversite yıllarımdan gelen müzik hayranlığım bağlama ile başladı. Bunu hobi için yapıyorum, ticari bir beklentim yok. Selçuk Bayraktar‘ı Cumhurbaşkanımızın damadı olduğu için değil, kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’ne bir çivi çakan, bir güzel iş yapanın arkasındayız. Vatandaşlık da bunu gerektirir diye düşünüyorum. Hiçbir ırk, din, mezhep ayrımı yapmadan bu ülkeye katkısı olan herkesin yanındayız. Allah hepsinden razı olsun"

MÜZİK ÖĞRETMENİ ZAFER DEMİR'İN SELÇUK BAYRAKTAR İÇİN BESTELEDİĞİ "VUR İHA VUR SİHA" ŞARKISI SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.