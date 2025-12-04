Sürmeneli Öğretmenden Selçuk Bayraktar’a 'Vur İHA Vur SİHA' Şarkılı Destek

Sürmene'li müzik öğretmeni Zafer Demir, Bayraktar KIZILELMA'nın başarısını 'Vur İHA Vur SİHA' adlı şarkıyla kutladı; eser yapay zekâ ile seslendirildi ve sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:15
Sürmeneli Öğretmenden Selçuk Bayraktar’a 'Vur İHA Vur SİHA' Şarkılı Destek

Sürmeneli Öğretmenden Selçuk Bayraktar’a 'Vur İHA Vur SİHA' Şarkılı Destek

Bayraktar KIZILELMA'nın, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen testte görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vurması ve dünyada bu başarıyı kaydeden ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçmesi, Selçuk Bayraktar’ın Trabzon'un Sürmene ilçesindeki hemşehrilerini sevindirdi. Bu sevinci müzikle ifade eden isim ise Sürmene'de görev yapan müzik öğretmeni Zafer Demir (49) oldu.

Şarkı, yapım süreci ve sosyal medya etkisi

Sürmene'de müzik öğretmeni olan Zafer Demir, yerli ve milli savunma teknolojilerinin öncüsü Baykar’ın teknik lideri ve İHA-SİHA sistemlerinin mimarlarından Selçuk Bayraktar için "Vur İHA Vur SİHA" adlı şarkıyı besteledi. Demir, sözleri kendisinin yazdığı eserini yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yapay zekâ tabanlı seslendirme programı ile dijital ortamda seslendirdi. Şarkı kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü ve özellikle savunma teknolojilerine ilgi duyan kitleler arasında hızla yayıldı.

Şarkıda Bayraktar’ın Türk savunma sanayisine katkıları öne çıkarılıyor. Eserde dikkat çeken dizeler şu şekilde paylaşıldı: "Bir çağın kapısı gökte açıldı, düşmanın üstüne ateş saçıldı. Selçuk Bayraktar’dır bu işin başı, eğilmez Türklerin çatılan kaşı".

Besteleyen öğretmenin açıklamaları

Eserin gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Zafer Demir, müziğin hayatında önemli bir yeri olduğunu ve hemşehrisi Selçuk Bayraktar’a duyduğu saygı ile gururun bu şarkıyı yazmasında etkili olduğunu belirtti. Demir, görüşlerinden bir bölümünü şu sözlerle aktardı:

"Yayınladığım şarkının sözlerini yazmıştım ama tabii ki sesim o kadar yeterli değil. Sanatçı bir kimliğim yok ama milli ve manevi duyguları yüksek olan birisiyim. Bilgisayar tecrübem var. Bir senedir yapay zeka üzerine çalışıyorum. Evimi ofis haline dönüştürdüm. Sözlerini daha önceden yazdığım eserimi aranje ettim. Selçuk Bey’e bunu armağan ettik. Bizim için güzel işler yaptı. Biz de bu şekilde ona teşekkür ettik, bu şarkıyı ona armağan ettik. Selçuk Bayraktar’ın bütün videolarını izledim. Bütün imkansızlıklara rağmen önlerine engel çıkmış olmasını hep düşünüyordum. Babası Özdemir Bayraktar’ın temelini attığı güzel bir çalışmanın meyvesini alıyoruz. Uzun süreçli bir çalışma oldu ama çok güzel oldu, milletimiz gururlandı. Bir Türk insanı olarak manevi ve milli duygularımı çok kabarttı"

Selçuk Bayraktar ile görüşmek istediğini de ifade eden Demir, bu çalışmanın amacını şöyle özetledi:

"Aynı zamanda hemşehriyiz. İnşallah görüşme imkanımız olur. Buradaki amacım benim gibi düşünen, milli duyguları olan, duyunca göğsü kabaran insanlara bir şeyler dinletebilmekti. Üniversite yıllarımdan gelen müzik hayranlığım bağlama ile başladı. Bunu hobi için yapıyorum, ticari bir beklentim yok. Selçuk Bayraktar‘ı Cumhurbaşkanımızın damadı olduğu için değil, kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’ne bir çivi çakan, bir güzel iş yapanın arkasındayız. Vatandaşlık da bunu gerektirir diye düşünüyorum. Hiçbir ırk, din, mezhep ayrımı yapmadan bu ülkeye katkısı olan herkesin yanındayız. Allah hepsinden razı olsun"

MÜZİK ÖĞRETMENİ ZAFER DEMİR'İN SELÇUK BAYRAKTAR İÇİN BESTELEDİĞİ "VUR İHA VUR SİHA" ŞARKISI SOSYAL...

MÜZİK ÖĞRETMENİ ZAFER DEMİR'İN SELÇUK BAYRAKTAR İÇİN BESTELEDİĞİ "VUR İHA VUR SİHA" ŞARKISI SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

MÜZİK ÖĞRETMENİ ZAFER DEMİR'İN SELÇUK BAYRAKTAR İÇİN BESTELEDİĞİ "VUR İHA VUR SİHA" ŞARKISI SOSYAL...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Adıyaman'da 30 Metrelik Şarampolden Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
3
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
4
Mersin Hobi Parkı'nda Kış Hazırlıkları Tamamlandı: Yeni Sezona Hazır
5
Dörtyol’da Ömür Irmalı'ya Fahri Trafik Polisliği — Polis Yeleğiyle Trafik Denetimi
6
Hatay'da Öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi
7
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün