Suruç'ta Devrilen Yolcu Otobüsünde 27 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa Suruç'ta devrilen yolcu otobüsünde 27 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:42
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde 27 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ş.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.

Müdahale ve Yaralılar

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Güzergah Bilgisi

Otobüsün Van'dan hareket ettiği ve Hatay'a gittiği öğrenildi.

