Suruç'ta Devrilen Yolcu Otobüsünde 27 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde 27 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Ş.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.
Müdahale ve Yaralılar
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Güzergah Bilgisi
Otobüsün Van'dan hareket ettiği ve Hatay'a gittiği öğrenildi.
