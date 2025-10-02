Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 kilo 700 gram esrar, 2 şüpheli gözaltında

Suruç'ta düzenlenen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı; Vali Hasan Şıldak sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:36
Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 kilo 700 gram esrar, 2 şüpheli gözaltında

Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 kilo 700 gram esrar, 2 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonu gerçekleştirdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

