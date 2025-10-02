Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 kilo 700 gram esrar, 2 şüpheli gözaltında
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonu gerçekleştirdi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.
