Sürücü Belgesiz Araç Kullanımında 535 Bin 62 İşlem Yapıldı

Sürücü Belgesiz Araç Kullanımında Önemli Rakamlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili yapılan işlemlerin sayısını 535 bin 62 olarak açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerin ve ekip sayılarının yükseltildiğini vurguladı.

Denetimlerin Artışı ile Kazaların Azalması

Yerlikaya, denetimlerin arttıkça kaza oranlarının önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekti. Bu bağlamda, “Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” ifadelerini kullandı.

3 Milyondan Fazla Araç Denetlendi

Sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili gerçekleştirilen denetimlerde, 7-14 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 araç kontrol edildi. Ayrıca, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuata aykırı olarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

Diğer Trafik İhlalleri

Bakan Yerlikaya, hız ihlali yapan 134 bin 746, periyodik muayenesi yapılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 sürücüye de işlem yapıldığını ifade etti. Bu işlemlerle birlikte toplamda 483 bin 947 araca/sürücüye gerekli yaptırımlar uygulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.