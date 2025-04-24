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Süs Havuzuna Düşen Çocuğu Kurtarmak İsterken Akıma Kapılan 2 Kişinin Tedavisi Sürüyor

Kırklareli'nde süs havuzuna düşen çocuğu kurtarmaya çalışan iki kişinin tedavisi devam ediyor. Elektrik akımına kapılanlar arasında 14 yaşındaki Fırat Divandiler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:37
Süs Havuzuna Düşen Çocuğu Kurtarmak İsterken Akıma Kapılan 2 Kişinin Tedavisi Sürüyor

Kırklareli'nde Süs Havuzunda Feci Olay

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde, çay bahçesindeki bir süs havuzuna düşen 5 yaşındaki Miran Kaba'yı kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin tedavisi hastanede sürüyor. Elektrik akımına kapılanlar arasında 14 yaşındaki Fırat Divandiler ve 52 yaşındaki Aydın Madenci bulunuyor. Bu olayda 1 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin sağlık durumu devam ediyor.

Olay Anını Anlattılar

Fırat Divandiler, olay anında yaşadığı korkunç durumu AA muhabirine anlattı. Dinlenmek için çay bahçesinde otururken bir çığlık sesi duyduğunu belirten Divandiler, "Bir kadın çığlık atınca havuz tarafına koştum. Havuzda bir çocuğun yüzü koyun yattığını gördüm. Havuzun etrafı doluydu hemen havuza girdim. Akıma tutuldum bayılmışım." dedi. Telefonunun akımı önlemesinde yardımcı olduğunu belirten Divandiler, "Sanırım telefon kurtarmış, akımı almış, sonra telefon patlamış." ifadelerini kullandı.

Aydın Madenci de çocuğu kurtarmak için havuza girdiğinde bayıldığını, gözünü açtığında ise hastanede olduğunu söyledi. Bugün olsa yine tereddüt etmeden yardım etmek için havuza atlayacağını belirten Madenci, "Can kurtarmaksa bugün de yine yaparım, sonuçta bu evlat masum. Bu benim de evladım olabilir." şeklinde konuştu.

Olayın Sebebi ve Gelişmeler

Olay, 20 Nisan'da meydana geldi. Miran Kaba dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Havuzu kurtarmak isteyen 3 kişi akıma kapılarak yaralandı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etti. Bu olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmıştır. Tedavi gören Levent Yüzer ise önceki gün taburcu edilmiştir.

Kırklareli'nde, çay bahçesindeki süs havuzuna düşen çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına...

Kırklareli'nde, çay bahçesindeki süs havuzuna düşen çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapılanlardan 1'i taburcu oldu, 2 kişinin tedavisi sürüyor. Akıma kapılanlardan 14 yaşındaki Fırat Divandiler ve 52 yaşındaki Aydın Madenci'nin (fotoğrafta) tedavisi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 5 yaşındaki Miran Kaba'nın tedavisi ise Tekirdağ Şehir Hastanesinde devam ediyor.

Kırklareli'nde, çay bahçesindeki süs havuzuna düşen çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına...

Kırklareli'nde, çay bahçesindeki süs havuzuna düşen çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapılanlardan 1'i taburcu oldu, 2 kişinin tedavisi sürüyor. Akıma kapılanlardan 14 yaşındaki Fırat Divandiler ve 52 yaşındaki Aydın Madenci'nin (fotoğrafta) tedavisi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 5 yaşındaki Miran Kaba'nın tedavisi ise Tekirdağ Şehir Hastanesinde devam ediyor.

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