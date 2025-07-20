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Şuşa Global Medya Forumu'nda Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı Tartışıldı

Şuşa'da gerçekleşen forumda dijital çağda medya okuryazarlığı ve yapay zekanın etkileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 13:23
Şuşa Global Medya Forumu'nda Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı Tartışıldı

Şuşa Global Medya Forumu'nda Medya Okuryazarlığı Üzerine Tartışmalar

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen 3. Şuşa Global Medya Forumu, 'Yenilikçi Yaklaşımlar: Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı' başlıklı paneliyle dikkat çekti. Etkinliğe yerli ve yabancı medya temsilcileri, akademisyenler ve genç gazeteciler büyük ilgi gösterdi.

Medya Okuryazarlığı ve Yapay Zeka

Panele katılan konuşmacılar, medya okuryazarlığının sadece bilgiye erişim değil, aynı zamanda bilgileri analiz etme, doğrulama ve anlamlandırma sürecini içerdiğini vurguladı. Genç neslin dijital dünyada bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin demokrasi açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Yapay zeka teknolojilerinin medya üzerindeki etkileri de panelin önemli bir başlığıydı. Konuşmacılar, yapay zekanın haber üretiminde sağladığı hız ve verimliliğin yanı sıra dezenformasyonun yayılma riskine de dikkat çektiler. Özellikle, algoritmaların kullanıcı tercihlerini manipüle edebilme potansiyeli konusunun altı çizildi.

Eleştirel Düşünme ve Eğitim

Medya uzmanları, eleştirel düşüncenin medya okuryazarlığının temeli olduğunu belirterek, bireylerin sadece içerikleri tüketmekle kalmayıp sorgulama ve analiz etme yetilerini geliştirmelerinin önemine değindiler. Katılımcılar, medya okuryazarlığının eğitim sistemlerinde daha fazla yer bulması gerektiği görüşünde birleştiler.

Foruma yaklaşık 140 katılımcı, 52 ülke, 30'dan fazla haber ajansı ve 7 uluslararası kuruluş katılıyor. Forum, 22 Temmuz'a kadar devam edecek.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen 3. Şuşa Global Medya Forumu çerçevesinde...

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen 3. Şuşa Global Medya Forumu çerçevesinde "Yenilikçi Yaklaşımlar: Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı" başlıklı panel gerçekleştirildi. TRT World haber sunucusu Andrea Sanke'nin (solda) moderatörlüğünü yaptığı panelde; Euronews Bakü CEO'su Fernando Soares (sol 2), Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Sekreteri Alexandru Giboi (ortada), Qazcontent JSC Yönetim Kurulu Başkanı Aina Zadabek (sağ 2) ve gazeteci Oubai Shahbandar (sağda) konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen 3. Şuşa Global Medya Forumu çerçevesinde...

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen 3. Şuşa Global Medya Forumu çerçevesinde "Yenilikçi Yaklaşımlar: Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı" başlıklı panel gerçekleştirildi. TRT World haber sunucusu Andrea Sanke'nin (solda) moderatörlüğünü yaptığı panelde; Euronews Bakü CEO'su Fernando Soares (sol 2), Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Sekreteri Alexandru Giboi (ortada), Qazcontent JSC Yönetim Kurulu Başkanı Aina Zadabek (sağ 2) ve gazeteci Oubai Shahbandar (sağda) konuşma yaptı.

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