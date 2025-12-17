DOLAR
Suşehri'de 'Koruyucu Aile' Programı: Vatandaşlar Bilgilendirildi

Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen 'Koruyu Aile' programında vatandaşlara koruyucu ailelik sistemi ve farkındalık hakkında bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:54
Suşehri'de 'Koruyucu Aile' Programı Düzenlendi

Sağlanan bilgiye göre, Sivas’ta Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Suşehri Aile Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ‘Koruyu Aile’ programı gerçekleştirildi.

Program Detayları

Etkinlik, Suşehri Öğretmen Evi konferans salonunda koruyucu ailelik sisteminin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendi. Programa Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurum Yetkililerinin Mesajı

Programda konuşan Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş şunları söyledi:

"Sadece toplu toplum için değil, bir çocuğun hayatına umut olmak, sıcak bir yuvası olmak, bir geleceği sevgiyle inşa etmek görevimiz. Ne yazık ki bazı çocuklarımızda hayatın ilk adımlarında ağır silahlarla donanmış. Kimi çocuklarımız anne şefkatinden kimi çocuklarımız baba güveninden, kimi ise sıcak bir yuvanın huzurundan mahrum kalabilmektedir. Bu gün bizler burada bu eksikliği sevgiyle tamamlayabilmek için toplanmaktayız. Koruyucu aile, sadece bir çocuğun elinden tutmak değildir. Koruyucu aile bir çocuğun gözyaşını silmek, geceleri korkuyla uyandığında başını güvenle yaslayabileceği bir omuz olmaktır. Koruyucu ailelik ‘yalnız değilsin’ demenin en samimi ve güçlü varlığıdır" dedi.

Deneyimler Paylaşıldı

Program kapsamında koruyucu aileler ve koruyucu ailede yetişen bireyler de görüşlerini paylaştı; etkinlik, bilgilendirme ve farkındalık yaratma hedefiyle tamamlandı.

