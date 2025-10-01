Susiya'da İsrailli yerleşikçinin kadın aktiviste saldırısı

B'Tselem görüntüleri ve bölge tanıkları

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil yakınlarındaki Susiya köyünde yaşanan bir saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, köyde bulunan bir kadının sırtına bir İsrailli yerleşikçinin tekme attığı, bunun sonucu olarak kadının düştüğü ve saldırı sonrası ellerinde morluklar oluştuğu görülüyor.

B'Tselem'in araştırmacısı ve bölge sakini Nasr Nevace, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan kişinin İsrail vatandaşı bir aktivist olduğunu belirtti.

Nevace, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye yönelik ihlallerini anlatarak, 'Olaylar sırasında yaklaşık 6 yerleşimci köyü bastı ve evler arasında koyunlarını köyde dolaştırmaya başladı' dedi. Bu sırada bazı aktivistlerin ihlali kayda aldığı belirtildi.

Nevace ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun aktivistleri işgal altındaki bölgelerden uzak tutmak için 'sistematik saldırı yaptığını' vurguladı ve 'Bu plan dahilinde, yabancı aktivistleri uzak tutmak için baskı ve gözaltına almanın yanı sıra uydurma suçlamalar yöneltiliyor' ifadelerini kullandı.

Aktivistler, Filistin topluluklarıyla dayanışma amacıyla yapılan müdahaleleri belgelemek ve uluslararası insan hakları örgütlerinin dikkatini çekmek için saldırıları kameralar ve cep telefonlarıyla kayıt altına alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu süreçte en az 1.047 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10.300 kişi yaralandı ve 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.