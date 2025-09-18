Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Süt Fiyatlarında Yeni Dalga mı Geliyor? TÜSEDAD '21 TL' Diyor

Türkiye'de milyonlarca ailenin temel gıda maddesi olan süt ve süt ürünlerinde yeni bir zam sinyali geldi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), artan maliyetleri gerekçe göstererek çiğ süt tavsiye fiyatının acilen güncellenmesini talep etti.

TÜSEDAD'ın Talebi ve Gerekçeleri

Derneğin masaya koyduğu rakam, mevcut fiyata göre yaklaşık %14,4 oranında bir artışı işaret ediyor. TÜSEDAD, kalite standartları belirlenmiş (%3,6 yağ ve %3,2 protein) bir litre çiğ sütün tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren 18,35 TL'den 21 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca dernek, soğutma ve hizmet bedellerinin de ayrı olarak eklenmesi gerektiğini vurguladı.

'Eylül 2025 döneminde fiyatların yeniden değerlendirilmesi yönündeki karar üreticiler için umut verici olsa da, mevcut koşullar üreticilerimizi karar aşamasına getirmiştir,' şeklinde açıklama yapan TÜSEDAD, yem, enerji, veterinerlik ve personel giderlerindeki artışların üreticinin kar marjını neredeyse sıfırladığını belirtti ve talep ettikleri 21 TL'lik fiyatın üretimin devamlılığı için zorunlu olduğunu savundu.

Raflara Yansıması: Tüketici Bütçesi Nasıl Etkilenecek?

Çiğ süt fiyatında olası bir artış, işleme, paketleme, lojistik ve market marjları eklendiğinde raf fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Bu değişim, özellikle pastörize süt, yoğurt, ayran, tereyağı ve peynir gibi temel süt ürünlerinde yeni etiket fiyatları anlamına gelebilir.

Uzmanlar, çiğ sütte yaşanacak yaklaşık %14 düzeyindeki artışın raf ürünlerine en az %20-25 bandında yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Bu gelişme, gıda enflasyonu ve hane halkı harcamaları üzerinde belirgin bir baskı oluşturabilir.

Sonuç olarak, TÜSEDAD'ın 21 TL talebi hem üreticinin mali sürdürülebilirliği hem de tüketici fiyatları açısından belirleyici bir eşik olarak öne çıkıyor. Gelişmeler, özellikle 15 Eylül 2025 tarihine doğru yakından izlenecek.