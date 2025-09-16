Suudi Arabistan BM Raporunu Memnuniyetle Karşıladı: Gazze'de Soykırım Tespiti

Suudi Arabistan, BM Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de soykırım tespiti raporunu memnuniyetle karşıladı ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:02
Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Suudi Arabistan, BM Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60. Oturumu çerçevesinde sunulan raporda yer alan tespiti memnuniyetle karşıladı. Bakanlık yazılı açıklamasında, raporda İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığının teyit edildiği ifade edildi.

"Raporda İsrail işgal güçlerinin, Gazze'de silahsız sivillere karşı soykırım suçları işlediğine dair gerçekler yer almaktadır." açıklamasında, ayrıca raporun "kardeş Filistin halkının maruz kaldığı suç ve ihlalleri açıkça ortaya koyduğu" belirtildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası topluma yönelik çağrıya da yer verildi: uluslararası kararların uygulanması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin halkının yaşadığı acıların son bulması için ciddi adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Raporu hazırlayan BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ise, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna ulaşarak tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı.

