Suudi Arabistan'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Nedeniyle 6 İranlı İdam Edildi

Suudi Arabistan'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Nedeniyle İdamlar Gerçekleşti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ülkesine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları iddiasıyla 6 İranlı vatandaşın idam edildiğini açıkladı. Resmi haber ajansı SPA aracılığıyla duyurulan bilgiler doğrultusunda, söz konusu kişilerin isimleri şöyle sıralandı: Casım Muhammed Şabani, Abdurrıza Yunus Tenkasiri, Halil Şehid Samri, Muhammed Cevat Abdulcelil, Mehdi Kenan Ganımi ve Hür Muhammed Şabani.

Açıklamada, bu İran vatandaşlarının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulunarak idama çarptırıldıkları ifade edildi. Suudi Arabistan Krallığı tarafından mahkeme kararının uygulanması için talimat verildiği de vurgulandı.

İran'dan Sert Tepki

Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından bildirilen bilgilere göre, İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud El-Anazi'yi çağırarak, idam cezasına karşı güçlü ifadeler içeren bir protesto notası sundu.