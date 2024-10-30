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Suudi Arabistan'dan İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

Suudi Arabistan, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını kınadı ve insani krizi vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:04
Suudi Arabistan'dan İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

Suudi Arabistan İsrail'in UNRWA Kararını Kınadı

Suudi Arabistan, İsrail Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararını onaylamasını kınadı.

Bakanlıktan Açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in UNRWA aleyhinde attığı adımı, "Filistin halkına karşı işlenen etnik temizlik suçlarının bir parçası" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Hukuka İhlal

Knesset'te kabul edilen tasarının şiddetle kınandığına dikkat çekilen açıklamada, "Filistin halkının benzeri görülmemiş insani felakete maruz kaldığı bir dönemde atılan bu karar, uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlaldir," ifadeleri kullanıldı.

Kapsamlı Barış Çabalarına Saldırı

Ayrıca açıklamada, BM yardım kuruluşlarının hem siyasi hem de askeri hedeflere maruz kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı ve İsrail'in bu tür adımlarla Filistin meselesi için sunulan kapsamlı barış çabalarını baltaladığına işaret edildi. Suudi Arabistan, UNRWA ile olan dayanışmasını da vurguladı.

UNRWA'nın Durumu

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. UNRWA, milyonlarca Filistinliye yardım sağlamaktadır ve 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılara başlamasıyla birlikte İsrail, ajansa karşı karalama kampanyası başlatmıştır. Bu bağlamda, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddia edilerek ajansın kapatılması gerektiği savunulmuştur.

İsrail’in Hedefleri

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan bu ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeye devam etmektedir.

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