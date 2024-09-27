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Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya Tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun normalleşme çağrısını geri çevirdi, Filistin meselesinin çözümü şart.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:48
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya Tepki

Suudi Arabistan'dan Kararlı Bir Tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Binyamin Netanyahu tarafından Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yapılan normalleşme çağrısına yanıt verdi.

Filistin Meselesi Vurgusu

Netanyahu'nun konuşmasında, iki ülke arasında normalleşme anlaşmasının önceliği ile ilgili uzun uzun konuşmasına rağmen Bin Ferhan, Filistin ya da Filistinlilerin adını anmadığını belirtti. "İşte tam da sorun bu. Filistin meselesi çözülmeden bölgesel barış ve istikrar mümkün olamaz," dedi.

Uluslararası Hukuka Uygun Çözüm Gerekliliği

Dışişleri Bakanı, Filistin meselesinin çözümü için mevcut uluslararası hukuka uygun bir çerçeve bulunduğunu hatırlattı. "Bu, normalleşme ve işbirliği ihtimalini güçlendirir. Ancak tüm bunların gerçekleşebilmesi için Filistin sorununun çözülmesi şarttır," diye ekledi.

Sonuç olarak, Bin Ferhan bu konunun bölge için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Filistin meselesi çözülmeden normalleşme olmayacak" ifadesini tekrarladı.

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