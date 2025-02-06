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Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Gönüllü Sağlık Desteği Projesi

Suudi Arabistan, Suriye'deki sağlık sektörünü desteklemek için gönüllü sağlık projesi başlattı. Proje, Şam'daki hastanelerde uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:47
Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Gönüllü Sağlık Desteği Projesi

Suudi Arabistan'dan Suriye için Gönüllü Destek Projesi

Suudi Arabistan'ın Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, Suriye'deki sağlık sektörüne destek amacıyla kapsamlı bir gönüllü sağlık projesi başlattı. Proje, başkent Şam'daki çeşitli hastanelerde uygulama aşamasına geçti.

‘El-Emel’ Projesinin Amacı

‘El-Emel’ adı verilen bu projede, sivil toplum kuruluşu El-Emin İnsani Destek Organizasyonu ile iş birliği yapılarak Suriye’nin sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve gönüllü sağlık hizmetleri sunulması hedefleniyor. Proje, Suriye resmi ajansı SANA tarafından duyurulduğu üzere, uzman doktorlar tarafından yürütülmekte.

Şam'daki Hastanelerde Cerrahi Müdahaleler

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'nin uzman doktorları, Şam'daki Ulusal Üniversite Hastanesi'nde ortopedi alanında ameliyatlar yapmaya başladı. Proje kapsamında, 10 gün içinde 50 ortopedi ameliyatı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu süreçte, deneyim paylaşımı amacıyla hastanenin uzman hekimleri ile tıp öğrencileri de yer alacak.

Tümör Cerrahisi ve Çocuk Tedavileri

Ayrıca, Şam'daki Biruni Hastanesi'nde 3 ay boyunca tümörlü vakalara cerrahi müdahale yapılması ve yaklaşık 50 çocuğa tedavi ile kemoterapi hizmeti sağlanması planlanıyor.

Koklear İmplant Operasyonları

Suudi sağlık ekibi, Mouwasat Hastanesi'nde işitme kaybı olan çocuklar için 15 koklear implant ameliyatı gerçekleştirdi. Hastane, 10 gün içerisinde 3 ile 5 yaşındaki çocuklar için toplamda 31 koklear implant operasyonu yapılacağını duyurdu. Bu operasyonların her birinin maliyeti ise 12 ila 15 bin dolar olarak belirlendi.

Gelecek Planları ve Hedefler

Projenin başkanı Ali Karni, 2025 yılı sonuna kadar devam edecek projede tıbbi hizmetlerin yanı sıra eğitim ve rehabilitasyon programlarının da yer alacağını belirtti. El-Emin Proje Müdürü Muaviye Harsuni ise programın sağlıkla birlikte ekonomi ve eğitim alanlarını güçlendirecek 104 proje sunacağını açıkladı. Organizatörlerin sağlık planlama müdürü Alaa Hatib ise, projenin amacının Suriye halkının tıbbi ihtiyaçlarının karşılamasına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

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