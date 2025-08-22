Suudi Arabistan: Gazze'deki Açlık, Caydırıcılık Eksikliğinin Sonucu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de giderek kötüleşen insani felaketin, İsrail'in işgaline karşı caydırıcılık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının yokluğunun doğrudan bir sonucu olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler tarafından Gazze'de en şiddetli olarak bilinen 5. seviyede açlık tespit edildiğinin duyurulmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'deki açlık felaketi, bunu durduramayan uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Utanç lekesinin" başta BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin üzerinde olduğu belirtilerek, Filistin halkına yönelik işlenen suçların ve soykırımın durdurulması ve açlığın sonlandırılması için ivedilikle müdahale edilmediği kaydedildi.

Bakanlık, Suudi Arabistan'ın İsrail işgal ordusu tarafından silahsız sivillere yönelik işlenen suçlardan oldukça büyük endişe duyduğunu belirtti.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC), Gazze'de kıtlığın en şiddetli seviyesi olarak bilinen 5. seviyede tespit edildiğini bildirmişti.

BM ayrıca, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.