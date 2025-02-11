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Suudi Arabistan, İsrail'in Aşırılık Yanlısı Açıklamalarını Reddetti

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistinlilerin sürülmesine dair aşırılık yanlısı açıklamalarını reddetti ve iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:20
Suudi Arabistan, İsrail'in Aşırılık Yanlısı Açıklamalarını Reddetti

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistin halkının topraklarından sürülmesine ilişkin aşırılık yanlısı açıklamalarını şiddetle reddetti. Ülke, ancak iki devletli çözüm ile barış içinde bir arada yaşama ilkesinin kabul edilmesi durumunda bölgede kalıcı bir barış sağlanabileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirildiğini duyurdu. Toplantıda, Filistin meselesinin Suudi Arabistan için merkezi bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, kardeş Filistin halkının topraklarından sürülmesiyle ilgili İsrail tarafından yapılan aşırılık yanlısı açıklamalar tamamen reddedildi.

İlgili toplantıda, iki devletli çözüm çerçevesinde barış içinde bir arada yaşama ilkesinin kabul edilmemesi durumunda kalıcı barışın sağlanamayacağına dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu', 7 Şubat'ta Washington'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı hedef almış ve ülkenin bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şartını öne sürdüğünü belirtmişti. Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) geniş topraklara sahipler." sözleriyle tartışmalara neden oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun bu açıklamalarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

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