Suudi Arabistan ve BAE'den Orta Doğu İçin Barış ve İşbirliği Vurgusu

İki Ülke Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra, Orta Doğu'da 'iki devletli çözüm' temelinde adil barışa ulaşmak için yapılan çabaları görüştü.

Telefon Görüşmesiyle Gelişmeler Değerlendirildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA ve BAE resmi ajansı WAM'ın raporlarına göre, Veliaht Prens Bin Selman, Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve mevcut işbirliği alanlarının geliştirilmesi ele alındı.

Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile güvenliğin sağlanması için yapılacak ortak çabalar gündeme geldi.

Stratejik İlişkiler ve Kalkınma Fırsatları

WAM'in aktardığına göre, görüşme sirasında iki ülke arasındaki sağlam kardeşlik ilişkileri ve ikili işbirliği yollarının güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, halkların kalkınma ve refah beklentilerini karşılamaya yönelik fırsatlar masaya yatırıldı.

Görüşmede, bölgesel istikrarın korunması ve Orta Doğu'da iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barış sürecine dönük ortak çabaların artarak devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.