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Suudi Arabistan Ve Fransa Liderleri, Bölgesel Gerilimleri Görüştü

Muhammed bin Selman ve Emmanuel Macron, Gazze'deki krizi ele almak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 05:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 05:10
Suudi Arabistan Ve Fransa Liderleri, Bölgesel Gerilimleri Görüştü

Suudi Arabistan ve Fransa Liderlerinden Kritik Görüşme

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleşen telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Lübnan'daki gerginlikleri ele aldı.

Bölgedeki Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmelerinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılacak adımları tartıştı. Görüşme, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi amacıyla yapılan işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Gelişmelerin Önemi

Söz konusu görüşme, Orta Doğu'daki güncel olayların yanında uluslararası işbirliğinin artırılmasını da hedefliyor. Liderlerin bu konulardaki fikir birliği, bölgedeki istikrar için kritik öneme sahiptir.

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