Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Zirve Görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Pakistan Başbakanı, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:25
Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Zirve Görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Pakistan Başbakanı'ndan Önemli Toplantı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda bir araya gelerek önem taşıyan konuları ele aldı. İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de detaylı olarak değerlendirdi.

Tarihi İlişkiler ve İşbirliği Fırsatları

Görüşmenin odak noktalarından biri, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkiler ve bunların nasıl geliştirileceği oldu. İkili işbirliğinin farklı alanlarda güçlendirilmesi ve mevcut işbirliği fırsatları da masaya yatırıldı.

Görüşmeye, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Seyyid Asım Munir de katıldılar. Bu geniş katılım, görüşmenin önemini artırdı.

Tarihi Bağlar ve Ortak Kültürel Değerler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çarşamba günü resmi bir ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’a gelmişti. Suudi Arabistan ile Pakistan, 1947'de Pakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana köklü ve güçlü bir ilişkiye sahip. Bu ilişkiler, ortak dini ve kültürel bağlara dayalı olarak siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda süregelen işbirliği ile desteklenmektedir.

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