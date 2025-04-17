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Suudi Savunma Bakanı, İran Lideri Hamaney'e Kral Selman'ın Mektubunu İletti

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İran lideri Hamaney'e Kral Selman'ın mektubunu sundu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:44
Suudi Savunma Bakanı, İran Lideri Hamaney'e Kral Selman'ın Mektubunu İletti

İran-Ziyaretinde Tarihi Görüşme

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İran'ı ziyaret ederek, ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında, Kral Selman Bin Abdülaziz'in mektubu Hamaney'e sunuldu.

Görüşmeden Önemli Çıkışlar

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, iki ülke arasındaki ilişkilerin her iki taraf için faydalı olacağını belirterek, "Suudi Arabistan ile ilişkileri genişletmeye karşı olan düşmanlar var. Bu düşmanca niyetlerin üstesinden gelinmesi gerekiyor ve biz bunu yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Hamaney, ayrıca Suudi Arabistan ile her alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Bölgedeki kardeşlerin birbirlerine yardım etmeleri, başkalarına güvenmekten çok daha hayırlıdır." dedi.

Selman'dan Umut Dolu Mesajlar

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, Hamaney ile görüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Tahran'a İran ile ilişkileri genişletme ve her alanda işbirliği yapma gündemiyle geldim. Yapıcı görüşmelerimizin Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin geçmişe göre daha güçlü olmasını sağlayacağını umuyoruz." dedi.

Selman, ayrıca İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'a gitti ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecektir. Bu ziyaret, uzun yıllar sonra İran lideri Hamaney ile görüşen en üst düzey Suudi yetkili olma özelliği taşıyor.

İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman (solda)...

İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman (solda), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (sağda) ile görüşerek Kral Selman Bin Abdülaziz'in mektubunu iletti.

İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman (solda)...

İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman (solda), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (sağda) ile görüşerek Kral Selman Bin Abdülaziz'in mektubunu iletti.

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