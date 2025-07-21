Süveyda'da Bedevi Arap Aileler Tahliye Edildi

Süveyda'da Bedevi Arap Ailelerinin Tahliyesi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde yaşanan çatışmalar sonrasında zorla yerinden edilen Bedevi Arap ailelerinin bir kısmı, Hikmet el-Hecri liderliğindeki güçler tarafından gerçekleştirilen tahliye işlemi ile bölgeden çıkarıldı.

Tahliyeler, 13 Temmuz'dan itibaren devam eden çatışmaların ardından sabah saatlerinde gerçekleşti. Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçler tarafından evlerinden zorla çıkarılan Bedevi aileler, 4 otobüs ve yaklaşık 20 özel taşıma aracından oluşan bir konvoyla tahliye edildi.

Ailelerin Güvenli Dönüşü

Tahliye işlemi sırasında aileler, Suriye Kızılayı eşliğinde bölgeden çıkarıldı. Güvenlik güçleri ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri, tahliye sonrası belirlenen noktalarda aileleri karşıladı.

Konvoy, Süveyda dışına çıktıktan sonra Valga köyüne ve ardından Dera iline bağlı İzra ilçesine doğru yol aldı. Aileler, buradan Şam kırsalındaki yerleşim merkezlerine ulaştırıldı.

AA muhabirlerinin elde ettiği bilgilere göre, Şam yönetimi çatışmaların merkezindeki Dürzi lideri Hikmet el-Hecri'den Bedevi ailelerin topraklarına güvenli bir şekilde dönüşü konusunda taahhüt aldı.

Çatışmaların Sebepleri ve Sonuçları

Bedevi arap aileleri, İsrail'in Şam'a yönelik yoğun bombardımanlarının ardından Suriye güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesiyle Hikmet el-Hecri güçlerinin zorla yerinden etme eylemleri ve silahlı saldırılarına maruz kaldı. 13 Temmuz'da başlayan çatışmalar, aralarındaki gerilimi daha da artırarak silahlı çatışmalara sebep oldu.

Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında başlayan çatışmalara Suriye güvenlik güçlerinin müdahale etmesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi. 16 Temmuz'da İsrail ordusu önemli askeri hedeflere saldırı düzenleyerek durumu kritik noktaya taşıdı.

Süveyda'daki çatışmalar sonucunda, 19 Temmuz itibarıyla Suriye yönetimi güvenlik güçlerini yeniden bölgeye konuşlandırdı ve Bedevi ile aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı. 13 Temmuz'dan bu yana silahlı ve sivil yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilindeki çatışmalarda Hikmet el-Hecri grubu tarafından zorla yerinden edilen Bedevi Arap ailelerden bir kısmı tahliye edildi. Sabahın erken saatlerinde, Süveyda il merkezinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmalarda Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçlerce zorla yerinden edilen yüzlerce kişiden oluşan Bedevi aileler bölgeden tahliye edildi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilindeki çatışmalarda Hikmet el-Hecri grubu tarafından zorla yerinden edilen Bedevi Arap ailelerden bir kısmı tahliye edildi. Sabahın erken saatlerinde, Süveyda il merkezinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmalarda Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçlerce zorla yerinden edilen yüzlerce kişiden oluşan Bedevi aileler bölgeden tahliye edildi.