Süveyda'da Çatışmalar Sonrası Suriye Güvenlik Güçleri Şehir Merkezine Girdi

Süveyda'da Durum Geriliyor

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, üç gün süren çatışmaların ardından Savunma Bakanlığına bağlı birlikler bölgeye girmeye başladı. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’ne dayandırdığı haberde, "Ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı." ifadelerine yer verdi.

Olayların Ardındaki Sebepler

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koyması üzerine küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar, karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırarak alıkoyarken, çatışmaların şiddeti arttı. Dürzi gruplar ile Bedevi Arap aşiretleri arasında en az 30 kişi yaşamını kaybederken, 100 kişi de yaralandı.

Çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye takviye asker sevk etti. Ancak, bu birliklerin konvoylarına "yasa dışı gruplar" tarafından düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybederken, 9 asker rehin alındı.

İsrail’in Açıklamaları ve Hava Saldırıları

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savundu. Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenledi.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, üç gün süren çatışmaların ardından Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmeye başladığı bildirildi.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, üç gün süren çatışmaların ardından Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmeye başladığı bildirildi.