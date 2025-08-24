Süveyda'da Dürzi Gruplar 'Ulusal Muhafızlar' Adıyla Birleşti

Yeni yapılanma ve hedefleri

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Dürzi toplumunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri öncülüğünde birçok yerel silahlı grup bir araya gelerek "Ulusal Muhafızlar" adı altında yeni bir yapı kurduklarını duyurdu.

35 silahlı grubun ortak imzasıyla yapılan açıklama, ABD merkezli Facebook üzerinden yayımlandı. Açıklamada, Ulusal Muhafızlar'ın Arap Dağı (Jabal) bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil eden resmi askeri çatı yapı olacağı ifade edildi.

Grup, Hecri'nin "tek meşru dini ve toplumsal otorite" olarak tanındığını vurgularken, yeni yapılanmanın bölgeyi savunma, toplumsal istikrarı sağlama ve dış müdahalelere karşı birlikte hareket etme amacı taşıdığı belirtildi.

Süveyda'daki çatışma geçmişi

Süveyda'da çatışmalar, 13 Temmuz tarihinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçlerinin pusuya düşürülmesiyle çatışmalar tırmandı.

Büyüyen olaylar bir ateşkesle durdurulmaya çalışıldı; ancak açıklamada adı geçen Hecri'ye bağlı Dürzi güçlerin ateşkesi bozduğu aktarıldı.

16 Temmuz tarihinde İsrail ordusunun Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurduğu bildirildi. Suriye ordusunun Süveyda'dan çekilmesi sonrasında Hecri grubunun Bedevi aileleri yerinden etme ve infazlara başladığı iddia edildi. Bu dönemde dışarıdan binlerce aşiret savaşçısının Bedevi Araplara desteğe geldiği kaydedildi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz itibarıyla güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başladı ve Bedevi ile aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Yeni kurulan Ulusal Muhafızlar yapılanması, bölgedeki bu çalkantılı gelişimlerin ardından Dürzi liderliğinin çatı örgütü olarak öne çıkıyor.