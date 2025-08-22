SYRIZA'dan Hükümete Çağrı: İsrail'e Desteğe Son Verilsin

SYRIZA üyesi Rania Svigu, Yunan hükümetine İsrail’e verilen desteği durdurma ve barış sürecine aktif katılma çağrısı yaptı; yaptırımlar ilk adım olmalı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 22:40
Rania Svigu'dan net uyarı ve uluslararası müdahale çağrısı

Yunanistan'da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Merkez Komite üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Rania Svigu, Yunan hükümetine İsrail’e verilen desteği durdurma ve barış girişimlerinde aktif rol üstlenme çağrısı yaptı.

Svigu, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hiç kimse (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinin işlediği suçların basit seyircisi olamaz. Gazze’de Filistin halkına yönelik soykırım, bombardımanlar ve abluka devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Svigu, uluslararası toplumun soykırımı durdurmak ve iki devletli çözüm için müzakereleri yeniden başlatmak üzere derhal ve somut şekilde müdahil olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ilk adımın İsrail’e yönelik yaptırımların uygulanması olduğunu belirtti.

Svigu, SYRIZA’nın meclisteki diğer partilere Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması için ortak çağrı yapma önerisi sunduğunu hatırlattı ve Yunanistan’ın 2015’te parlamentonun oy birliğiyle aldığı karara uygun olarak Filistin devletini tanıması gerektiğini ifade etti.

