T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu

İstanbul'un önemli toplu taşıma hatlarından biri olan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Bu arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır." ifadesi kullanıldı.



METRO İSTANBUL'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, teknik ekibin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Teknik ekiplerimiz sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nı kullanacak yolcular için alternatif ulaşım yöntemleri önerildi. Yolcuların, bölgedeki otobüs ve minibüs hatlarını kullanarak seyahat etmeleri tavsiye edildi. Ayrıca, Marmaray ve metro hatları da yolcuların alternatif ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.



SEFERLER NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Teknik arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin ne zaman normale döneceği hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi. Metro İstanbul, arızanın giderilmesiyle ilgili gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden duyurmaya devam edecek.

Metro İstanbul, yolcuların güvenliği için duraklarda beklememeleri ve alternatif ulaşım araçlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, yolcuların güncel bilgilere ulaşabilmesi için Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önerildi.

