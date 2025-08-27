T3 Vakfı Başkanı Hıdır Sakarya'da TEKNOFEST Sürü İHA Finalini İnceledi

T3 Vakfı Başkanı Sakarya'da TEKNOFEST Sürü İHA Finalini Ziyaret Etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Sakarya'da düzenlenen TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması finaline ziyarette bulundu.

Final Alanında Yoğun İlgi

Final yarışmaları, HAVELSAN ve T3 Vakfı iş birliğiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Sahası'nda gerçekleştirildi. Hıdır, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile birlikte yarışmacı takımların stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Genç Mühendislere Övgü

Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl 57 farklı teknoloji yarışması düzenlendiğini ve bu etkinlikleri Marmara Bölgesi'ne yaymaya çalıştıklarını söyledi. Sürü İHA teknolojisinin hem sivil hem savunma alanında kullanıldığını, geleceğin teknolojisi olduğunu vurgulayan Hıdır, teknolojiyi üretmenin zorluklarına dikkati çekti.

Yarışmaya katılan öğrencilerin sahada mühendis gibi çalıştığını belirten Hıdır, gençleri gece gündüz emek vererek araçları geliştirdikleri için tebrik etti. Hıdır, TEKNOFEST kuşağını T3 Vakfı olarak her zaman desteklemeye gayret ettiklerini ifade etti.

Uygulamalı Deneyimin Önemi

Öğrencilerin yarışma sayesinde mezun olmadan önce iş hayatında karşılaşacakları birçok uygulamayı tecrübe ettiğini söyleyen Hıdır, zaman zaman İHA'ların kaza-kırıma uğramasına rağmen öğrencilerin pes etmediğini, krizleri hızlı şekilde yönetip araçları onarıp yazılımlarını tekrar yükleyebildiklerini anlattı. Hıdır, TEKNOFEST'in öğrencilere problem çözme kabiliyeti kazandırdığını vurguladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan ve Gelecek Etkinlikler

Hıdır, 30-31 Ağustos tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine ilişkin olarak, ilk defa denizcilik ve su altı teknolojileri projelerinin gençler tarafından sergileneceğini belirtti. Ayrıca yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli geminin ziyaretçilerle buluşacağını aktardı.

Ziyaretçi Bilgilendirmesi

Hıdır, ziyaretçilerin kayıt yaptırması gerektiğini ve NSosyal'e üye olanların alanda kolaylıklardan ve farklı etkinliklerden yararlanabileceğini söyledi.

Sonuç olarak, Hıdır'ın ziyareti, TEKNOFEST'in gençlere sunduğu uygulamalı öğrenme fırsatlarını ve Türkiye'nin kritik teknoloji alanlarındaki ilerleyişini bir kez daha gözler önüne serdi.

