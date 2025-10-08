T3 Vakfı öncülüğünde Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nde 80 öğrenci eğitime başladı

T3 Vakfı öncülüğünde Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nde eğitim başladı

T3 Vakfı öncülüğünde başkent Bişkek'te kurulan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezinde sınavla seçilen 80 öğrenci, 2025-2026 eğitim yılıyla birlikte eğitime başladı. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a 5-6 Kasım 2024 tarihli resmi ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılışa Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı (Kırgızpatent) İnovasyon Dairesi Başkanı Aisulu Mustapakulova, Kırgızistan Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbara Sıdıkova, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi yöneticisi Dr. Sancar Altımışev, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Bodur açılışta, "İşbirliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı. Merkez yetkilileri ve konuklar, öğrenciler için düzenlenen şenlik ve atölye gezilerini takip etti.

Eğitim programı ve hedefler

Merkez yöneticisi Dr. Sancar Altımışev, AA muhabirine yaptığı açıklamada merkeze sınavla alınan 80 öğrencinin kaydının yapıldığını ve eğitimin başladığını belirtti. Altımışev, öğrencilerin programı hakkında şunları aktardı: "Çocuklarımız haftada 4 saat, 3 yıl boyunca 11 farklı alanda eğitim görecekler. Bu çocuklar üçüncü senesinde takımlaşarak kendi projelerini hayata geçirecekler. Kendi robotunu ve dronunu yapacaklar. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacaklar. Kırgızistan adına TEKNOFEST'e katılacaklar. Bu çocuklardan çok umutluyuz."

Konuşmaların ardından katılımcılara merkezdeki robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyeleri gezdirildi.

Prof. Dr. Gülbara Sıdıkova, üniversite olarak merkeze destek vereceklerini belirterek, "Biz de doğal olarak Türkiye ile tecrübe paylaşımına gidiyoruz. Merkezde çocuklar kendi elleri ile bir şeyler üretecekler. Bu da bir sanattır. Bu çocuklarda hayal gücünü güçlendirecektir ve bilime yatkınlığını artıracaktır. Bu devletimize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aisulu Mustapakulova ise merkezin Kırgızistan talebi üzerine kurulduğunu vurgulayarak, "Çocuklar okullarında aldıkları teorik eğitimlerini bu merkezdeki atölyelerde matematik, dizayn, teknoloji, bilişim, biyoloji, kimya ve fizik dallarında pratiğe dönüştürecekler." dedi.

Velilerin görüşleri

Veliler de merkezin sunduğu fırsatlardan memnuniyet duyduklarını aktardı. Olga Komkova, merkez hakkında sosyal medyadan bilgi edindiğini ve 11 yaşındaki çocuğunun sınavı geçtiğini söyleyerek, "11 yaşımdaki çocuğum bilişime ilgi gösteriyor." dedi. Nazira Utuş ise oğlunun 14 yaşında olduğunu, merkezin duyurusunu konsolosluğun sosyal medya sayfasından öğrendiğini ve ekibin emeğine teşekkür ettiğini belirtti.

İşbirliği ve merkezi konum

Başkent Bişkek'te merkezi bir konumda hizmet veren Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi, TİKA, T3 Vakfı, Kırgızpatent ve Kırgızistan Milli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilmişti. Merkez, geleceğin mühendisleri ve bilgi teknolojileri uzmanlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

