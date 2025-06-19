TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Türkiye'nin yeme-içme sektöründeki liderlerinden TAB Gıda, 2025 yılına kadar gerçekleştireceği yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, 180'den fazla yeni restoran açmayı hedefleyerek yaklaşık 5 bin kişiye iş imkanı sunacağını açıkladı.

TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya, dev alım ve 2025 hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "2025 yılında Türkiye'nin dört bir yanında hizmet kalitemizi artıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz," dedi. Bu çerçevede açılması planlanan yeni restoranların istihdam garantisi taşıdığı belirtildi.

Şirketin bu büyüme hedefinin arkasında, 30 yılı aşkın süredir oluşturduğu sağlam ekosistem yer alıyor. TAB Gıda'nın başarılı olmasının temelinde, "tarladan çatala" kontrolü sağlayan entegre üretim modeli yatıyor. Şirketin çatı kuruluşu TFI TAB Gıda Yatırımları, kırmızı et, ekmek, patates ve yeşillik gibi hammaddeleri kendi tesislerinde üretiyor.

Çetinkaya, sektörün gelişimine yönelik atılımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Robot destekli hizmet çözümleri, gelişmiş iş gücü yönetim sistemleri ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine yönelik dijital uygulamalarla, sektördeki lider konumumuzu sadece korumakla kalmıyor, hizmet kalitemizi geleceğe taşıyoruz," sözlerine ekledi.