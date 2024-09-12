Tacikistan Başmüftüsü Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Tacikistan'da Başmüftü Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Tacikistan'da dikkat çekici bir olay yaşandı. Ulemalar Konseyi Başkanı Saidmukarram Abdülkadirzade, cami çıkışında bir bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Olayda, 61 yaşındaki Abdülkadirzade'nin hafif yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Tacikistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının başkent Duşanbe'deki bir camide gerçekleştiği kaydedildi. Saldırı sonrasında, emniyet güçleri hızlı bir operasyon gerçekleştirdi ve saldırganı yakalamayı başardı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatıldı. Abdülkadirzade, 2010 yılından bu yana Tacikistan Ulemalar Konseyi'nin başkanlığını yürütmektedir.