DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Tacikistan'da 2 Mart Genel Seçimleri İçin Aday Belirleme Süreci Başladı

Tacikistan'da 2 Mart'ta gerçekleşecek genel seçimler için siyasi partilerin aday belirleme süreci resmen başladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:21
Tacikistan'da 2 Mart Genel Seçimleri İçin Aday Belirleme Süreci Başladı

Tacikistan'da Aday Belirleme Süreci Başladı

Tacikistan, 2 Mart'ta gerçekleştirilecek genel seçimler için siyasi partilerin aday belirleme sürecini başlattı. Tacikistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanan kararnamenin ardından bu sürecin başladığını duyurdu.

Seçim Süreci ve Tarihleri

Parlamento ve yerel seçimlerin yapılmasına dair karara uygun olarak, Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediyeleri için yarışacak adayların belirlenmesi süreci gelecek hafta son bulacak.

Seçim yasalarına göre, 30 yaşını dolduran vatandaşlar Temsilciler Meclisi üyeliği için aday olabilecek. Cumhurbaşkanı Rahman'ın imzaladığı kararnamede, 2 Mart'ta Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclis seçimlerinin, 28 Mart'ta ise parlamentonun üste kanadı olan Milli Meclis seçimlerinin yapılacağı belirtildi.

Seçim Sistemleri ve Üyelik Dağılımı

Temsilciler Meclisi'ndeki 63 milletvekilinin 22'sinin, orantılı nispi temsil sistemine göre, 41’inin ise çoğunlukçu sistemle seçileceği açıklandı. Milli Meclis, 33 üyeden oluşacak ve üyelerin 25'i il ve ilçe belediye meclisleri toplantılarında gizli oylamayla, 8 üye ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. 30 yaşını dolduran ve yüksek öğrenim gören her vatandaş, Milli Meclis'e seçilebilecek.

Kayıtlı Seçmen ve Sandık Bilgisi

Komisyon verilerine göre, Tacikistan'da toplam 5 milyon 522 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 41 seçim bölgesinde 3 binden fazla sandıkta oy kullanma imkanına sahip olacak. Yurt dışında yaşayan Tacik vatandaşları için ise 28 yabancı ülkedeki diplomatik temsilciliklerde 36 sandık kurulacak.

Son Seçimlerin Sonuçları

1 Mart 2020’de yapılan son seçimlerde, iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisi’nde 63 sandalyenin 47'sini kazanmış, Çiftçiler Partisi yüzde 5'lik barajı aşarak 7, Ekonomik Reformlar Partisi 5, Komünist Parti 2 sandalye ile temsiline devam etmişti. Sosyalist Parti ve Demokrat Parti ise birer sandalye elde etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bağcılar'da Eski Eşini Öldüren Zanlının İzmir'deki Suçu Dehşet Verdi
2
Trump'ın Savunma Harcamaları Talebi Almanya'da Reddedildi
3
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı
4
Kosova Polisi, Sırbistan'a Ait Vergi Dairesi Ofisini Kapatmayı Başardı
5
Tekirdağ Kurum Müdürleri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu
6
Somali Büyükelçisi Mohamed, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı
7
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor