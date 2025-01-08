Tacikistan'da 2 Mart Genel Seçimleri İçin Aday Belirleme Süreci Başladı

Tacikistan'da Aday Belirleme Süreci Başladı

Tacikistan, 2 Mart'ta gerçekleştirilecek genel seçimler için siyasi partilerin aday belirleme sürecini başlattı. Tacikistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanan kararnamenin ardından bu sürecin başladığını duyurdu.

Seçim Süreci ve Tarihleri

Parlamento ve yerel seçimlerin yapılmasına dair karara uygun olarak, Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediyeleri için yarışacak adayların belirlenmesi süreci gelecek hafta son bulacak.

Seçim yasalarına göre, 30 yaşını dolduran vatandaşlar Temsilciler Meclisi üyeliği için aday olabilecek. Cumhurbaşkanı Rahman'ın imzaladığı kararnamede, 2 Mart'ta Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclis seçimlerinin, 28 Mart'ta ise parlamentonun üste kanadı olan Milli Meclis seçimlerinin yapılacağı belirtildi.

Seçim Sistemleri ve Üyelik Dağılımı

Temsilciler Meclisi'ndeki 63 milletvekilinin 22'sinin, orantılı nispi temsil sistemine göre, 41’inin ise çoğunlukçu sistemle seçileceği açıklandı. Milli Meclis, 33 üyeden oluşacak ve üyelerin 25'i il ve ilçe belediye meclisleri toplantılarında gizli oylamayla, 8 üye ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. 30 yaşını dolduran ve yüksek öğrenim gören her vatandaş, Milli Meclis'e seçilebilecek.

Kayıtlı Seçmen ve Sandık Bilgisi

Komisyon verilerine göre, Tacikistan'da toplam 5 milyon 522 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 41 seçim bölgesinde 3 binden fazla sandıkta oy kullanma imkanına sahip olacak. Yurt dışında yaşayan Tacik vatandaşları için ise 28 yabancı ülkedeki diplomatik temsilciliklerde 36 sandık kurulacak.

Son Seçimlerin Sonuçları

1 Mart 2020’de yapılan son seçimlerde, iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisi’nde 63 sandalyenin 47'sini kazanmış, Çiftçiler Partisi yüzde 5'lik barajı aşarak 7, Ekonomik Reformlar Partisi 5, Komünist Parti 2 sandalye ile temsiline devam etmişti. Sosyalist Parti ve Demokrat Parti ise birer sandalye elde etmişti.