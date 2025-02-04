Tacikistan'daki Cezaevi İsyanı: 3 Mahkum Etkisiz Hale Getirildi

Tacikistan Cezaevinde Dramatik Kaçış Girişimi

Tacikistan'da, Vahdat kasabasındaki bir cezaevinde, 9 mahkumun gardiyanlara saldırarak kaçma girişimi gerçekleşti. Olayda, 3 mahkum etkisiz hale getirilirken, 6 mahkum yakalandı.

Gardiyanlara Saldırı ve Yaralanmalar

Tacikistan Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün gece meydana gelen olayın detayları paylaşıldı. Saldırı sırasında 3 gardiyanın ağır yaralandığı bildirildi. Gardiyanların taleplerine uymayan mahkumlara karşı zorunlu olarak silah kullanıldığı ifade edildi.

Güvenlik Durumu

Açıklamada, yaralı gardiyanların sağlık durumlarının stabil olduğu ve cezaevinde güvenliğin tamamen kontrol altında bulunduğu vurgulandı. Bu cezaevinde, 2019 yılında da benzer bir firar girişiminde 30 mahkum güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.