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Tacikistan, İtalya ile İşbirliğine Hazır

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, İtalya ile karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğini güçlendirme niyetinde olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:08
Tacikistan, İtalya ile İşbirliğine Hazır

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesinin karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile yakın işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Rahman, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya liderler zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, Orta Asya-İtalya Zirvesi’nin bölge ülkeleri ile İtalya arasındaki yapıcı diyaloğu sürdürme ve işbirliğini genişletme yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Enerji, su kaynakları, sağlık, tarım, bilim ve eğitim alanlarında işbirliğini artırmanın önemine dikkat çeken Rahman, taraflar arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Rahman, çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut potansiyelin tam olarak kullanılması ve bunun için etkili önlemler alınmasının gerektiğini belirtti. Tacikistan, hidroelektrik, madencilik, tarım ürünleri ve tekstil gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine özel bir önem veriyor.

Cumhurbaşkanı, İtalya’nın iş ve yatırım çevrelerini, yatırım ve ileri teknolojilerini Tacikistan’a çekmeye çağırarak, ülkesinin sanayi ve tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve ihracatında aktif rol almalarını istedi.

Bölgedeki potansiyel ve pazar ihtiyaçlarını dikkate alarak, İtalya Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) ile önde gelen İtalyan şirketlerinin işbirliğinde Orta Asya Yatırım Fonu oluşturulmasını öneren Rahman, bölgesel ulaşım güzergahlarının geliştirilmesine yönelik projeleri taraflar arasında gelecekte vaat eden bir işbirliği alanı olarak değerlendirdi.

Çeşitli bölgelerde devam eden çatışmalar ve hızla değişen küresel durumun önemine de değinen Rahman, çağdaş tehditlerle mücadelede işbirliğinin artırılmasının kritik olduğunu dile getirdi.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Rahman, Tacikistan'ın karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile yakın işbirliğine hazır olduğunu yineledi.

Orta Asya’nın 5 ülkesinin devlet başkanı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla...

Orta Asya’nın 5 ülkesinin devlet başkanı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da Birinci İtalya-Orta Asya Zirvesi düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da katıldı.

Orta Asya’nın 5 ülkesinin devlet başkanı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla...

Orta Asya’nın 5 ülkesinin devlet başkanı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da Birinci İtalya-Orta Asya Zirvesi düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da katıldı.

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