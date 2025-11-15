Tahliyeden Uyanışa: Murat Köroğlu Cezaevi Deneyimleriyle Gençleri Suçtan Uzaklaştırıyor

Tahliyeden Uyanışa: Murat Köroğlu Cezaevi Deneyimlerini Paylaşıyor

Murat Köroğlu (35), Trabzon’da yaşayan, evli ve bir çocuk babası olarak, 2016 yılında çeşitli suçlardan cezaevine girdi. Yaklaşık 5 yıl süren hapis hayatının ardından 10. yargı paketi ile tahliye oldu. Tahliyesinin ardından sosyal medya üzerinden cezaevi anılarını paylaşarak özellikle gençleri suçtan uzak tutmayı amaçlıyor.

Cezaevi yılları ve kırmızı kaplı defter

Köroğlu cezaevinde geçirdiği süreçte gördüğü acılar ve mahkum ailelerinin gözyaşlarının kendisinde derin bir sorumluluk bilinci yarattığını söylüyor. Sürecin kendisini nasıl dönüştürdüğünü anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: "Kırmızı kaplı bir defterim vardı bunun içerisini sürekli bir şeyler yazdım". Cezaevinde sabahlara kadar gelecek planları yaptığını ve dışarı çıktığında insanlara yardımcı olmak istediğini belirtiyor.

Cezaevi sürecini özetlerken Köroğlu, "2016 yılından sonra yaklaşık 3,5 sene kadar cezaevinde kaldım. Hepsini toplarsak 5 sene kadar cezaevi hayatım oldu" diyerek yaşadıklarının kararına nasıl yön verdiğini anlatıyor.

Sosyal medya üzerinden yardım ve toplumsal etki

Tahliye olur olmaz bir sosyal medya hesabı açan Köroğlu, ilk videolarında cezaevi anılarını paylaştı. Hazırladığı videoların milyonlarca kez izlendiğini ve kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak toplumsal farkındalık oluşturduğunu ifade ediyor. Videolar sonrası gelen mesajları yanıtladığını, bazen "İntihar etmek istiyorum" şeklinde acil mesajlar aldığını ve doğrudan telefonla arayarak kişileri vazgeçirmeye çalıştığını aktarıyor. Uyuşturucu kullananlara "Kurtulamıyorum" diyenlere hastanelere yönlendirme gibi destekler verdiğini ve pek çok kişiyi bu yolla suça ve kötü alışkanlıklara devam etmekten vazgeçirdiğini belirtiyor.

Köroğlu, yardım ederken maddi bir beklentisi olmadığını vurguluyor: "Zaten bu işi yaparken kesinlikle para kazanmayı düşünmedim. Tek istediğim insanlara yararlı bir şekilde fayda sağlayabilmek." Ayrıca devletine teşekkür ederek, "10. yargı paketiyle dışarıya çıktım. Bu konuda devletime teşekkür ediyorum." diyor.

Vaka örnekleri ve günlük yaşamı

Sosyal medya üzerinden gelen çok sayıda başvurudan örnekler veren Köroğlu, 40’lı yaşlarda bir kişinin komşusunu öldürmek üzere pusuya yattığını öğrendikten sonra devreye girdiğini anlatıyor. Kişilerle uzun süre konuşup iki tarafı da ikna ederek aralarında barışı sağladığını aktarıyor. Bir diğer vakada ise intihar girişimiyle karşılaştığını, görüntülü konuşma sırasında kişinin ağacın üstüne çamaşır telini asmış şekilde oturduğunu belirtiyor ve sabaha kadar eşine durumu anlatıp konuşmasını önerdiğini; ertesi gün kişinin borcunu kapatacak bir çözüm bulduğunu aktarıyor.

Köroğlu, sosyal medya hesaplarının gelir elde edecek şekilde aktif edilmediğini, manavlık yaparak kazandığı helal parayla geçimini sağladığını vurguluyor: "Hesaplarım para kazanmaya aktif edilmemiş. Böyle bir düşüncem yok. Manavda çalışıyorum. Oradan kazandığım helal parayla geçimimi sağlayabiliyorum."

Özetle, Murat Köroğlu tahliyeden sonra cezaevi deneyimlerini paylaşarak hem toplumsal farkındalık yaratıyor hem de suçun eşiğindeki bireylere ulaşarak onları suça ve intihara yönelmekten vazgeçiriyor.

