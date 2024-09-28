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Tahran'da Binlerce Kişi İsrail'i Protesto Etti

İran lideri Ali Hamaney'e seslenen göstericiler, İsrail saldırılarına karşı destek istediler.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:07
Tahran'da Binlerce Kişi İsrail'i Protesto Etti

Tahran'da Büyük Protesto

İran'ın başkenti Tahran'da, binlerce kişi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Göstericiler, Hizbullah'a destek amacıyla toplandı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e "İsrail'e saldırı emri ver" çağrısında bulundu.

Yağmur Altında Toplandılar

Filistin Meydanı'nda yoğun yağmur altında bir araya gelen kalabalık, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği saldırılar üzerine protestolarını sürdürdü. Lübnan ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamalarını taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD'ye karşı sloganlar attılar.

İsrail'in Saldırıları ve Ölüm Sayısı

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren süregelen çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney bölgeleri ve Bekaa ile Baalbek alanlarına yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'den bu yana toplam 1030 kişi hayatını kaybetti. Bu ölülerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Beyrut'a Hava Saldırıları

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül tarihinde İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi. Buna karşın, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen roket ve füze saldırıları ise çoğunlukla İsrail'in askeri üslerini hedefliyor ve büyük hasara neden olmadığı bildirilmiştir.

Yerinden Olma ve Göç Sorunu

İsrail'in bombardımanı sonucunda Lübnan'da yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği bildirilmektedir.

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