Tahran'da Dev Afiş: 'Suçlu Deli Netanyahu Çocuklarınızın Hayatıyla Kumar Oynuyor'

Tahran'da asılan dev afişte Netanyahu, yaralı ve ölü askerlerin üzerinde tasvir edilerek 'Suçlu deli Netanyahu çocuklarınızın hayatıyla kumar oynuyor.' diyordu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:35
İsrail Başbakanı Netanyahu, ölü ve yaralı askerlerin üzerinde resmedildi

Tahran'da kent merkezine asılan dev boyutlu afişte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ölü ve yaralı askerlerin üzerinde otururken tasvir edildi. Afişte hem İbranice hem de Farsça metinler yer aldı.

Afışteki büyük ibarede Suçlu deli Netanyahu çocuklarınızın hayatıyla kumar oynuyor. ifadesi kullanıldı. Görselde, Netanyahu'nun Gazze'deki askeri kayıplar, iktidarını koruma çabaları ve uluslararası alandaki suçlu konumuna dikkat çekildi.

Netanyahu hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Kasım 2024 tarihinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmıştı. Buna rağmen lider, Gazze'ye saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmayı reddederek ordusuna kenti işgal talimatı vermişti.

Görsel kampanya, hem İsrail iç kamuoyunda hem de uluslararası çevrelerde Netanyahu aleyhindeki tepkilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan metinde, haziranda İran'a 12 günlük savaşa yol açan saldırılar başlatan Netanyahu'nun sık sık İran'ı tehdit ettiği vurgulandı.

