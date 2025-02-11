Tahran'da Enerji Tasarrufu İçin Okullar ve Kamu Kurumları Tatil Edildi

Tahran'da Enerji Tasarrufu İçin Tedbirler Alınıyor

İran'ın başkenti Tahran'da, enerji tasarrufu amacıyla yarın okullar ve devlet kurumları tatil edildi. Türkiye'deki hava durumu nedeniyle önlemler alınırken, Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumlarının kapalı olacağı bildirildi.

Tahran Valiliğinin Sivil İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kemaleddin Mircaferiyan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, yüksek hava kirliliği ve soğuk hava koşulları nedeniyle enerji tasarrufu sağlanması gerektiğini vurguladı. Mircaferiyan, "Soğuk hava koşulları nedeniyle artış gösteren enerji tüketiminde tasarruf sağlanması için vatandaşlarımızdan destek istedik" dedi.

Son günlerde Tahran'da bazı bölgelerde akşam saatlerinde elektrik kesintileri yaşandığı da meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi Tevanir tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava nedeniyle doğal gaz tüketiminin arttığı ve santrallere gaz verme süreçlerinde kısıtlamalar getirildiği ifade edildi. Bu kısıtlamalar nedeniyle Tahran'da bazı abonelerin elektriğinin geçici olarak kesildiği belirtildi.