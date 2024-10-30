Tahran'da Geleneksel Sanatlar Sergisi: Türk ve İranlı Eserler Bir Araya Geldi

Tahran'da Geleneksel Sanatlar Sergisi

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk ve İranlı sanatçıların eserlerini sergileyen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu sergi, minyatür, tezhip, ebru ve hat sanatlarını bir araya getirerek kültürel bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Açılış Töreni

Serginin açılışını, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç gerçekleştirdi. Kırlangıç, sergiyi tek tek inceleyerek sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı ve bu tür etkinliklerin Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere katkı sağladığını vurguladı.

Kültürel İşbirliği ve Ortak Değerler

Serginin öncesinde konuşan YEE Koordinatör Vekili Akif Şahin, iki ülkenin kültürünün birçok ortak değere sahip olduğunu dile getirerek, bu etkinliğin kültürel işbirliklerini artırma hedefini taşıdığını ifade etti.

Sanatçıların Görüşleri

Etkinliğe katılan İranlı sanatçı Ahmed Muhit Tebatebayi, serginin iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri ve ortak sanat mirasını gösterdiğini belirtti. Tebatebayi, Türk ve İranlı sanatçıların bir arada olmasının bu mirası canlı tutma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Minyatür ve Tezhip Sanatları

Minyatür öğretmeni Mina Hüseyni, bu alanda sekiz yıldır çalışmalar yaptığını ve son 10 ayda YEE’de minyatür dersleri verdiğini aktardı. Eserlerinin İran çağdaş tarzı minyatürler olduğunu söyleyen Hüseyni, minyatür sanatının edebiyatla olan ilişkisini de anlattı.

Tezhib ve çiçek ressamı Zeynep Kırlangıç ise, 16 yıldır bu tür el sanatlarıyla ilgilendiğini belirtti. Kırlangıç, Türk ve İranlı sanatçıların bir araya gelmesinin sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel ilişkileri geliştirdiğini düşündüğünü ifade etti. "İran ile Türkiye, tarihi bir bağa sahip iki ülkedir ve bu bağ sanat iletişimini güçlendirmektedir," dedi.