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Tahran'da Patlama Sesleri: Fars Haber Ajansı Duyurdu

İran'ın başkenti Tahran'da bazı patlama sesleri duyuldu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 02:08
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 02:08
Tahran'da Patlama Sesleri: Fars Haber Ajansı Duyurdu

Patlama Sesleri Tahran'ı Sarstı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Tahran kentinde bir dizi patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Bu olay, başkentteki sakinler arasında şaşkınlık ve endişeye yol açtı.

Haberin Kaynağı

Fars, konuya dair daha fazla ayrıntı vermeden sadece patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Çeşitli sosyal medya platformlarında kullanıcılar, bu sesleri deneyimlediklerine dair paylaşımlarda bulundu.

Olayın Sebebi Henüz Belirsiz

Bu duyurunun ardından olayın nedeni ve patlamaların nerede meydana geldiği konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Olayın gelişimini takip ediyoruz.

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