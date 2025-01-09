TAİDER'in Kuzey Yıldızı Programı: Aile Şirketlerine Sürdürülebilirlik Rehberliği

TAİDER'in Kuzey Yıldızı Programı, aile şirketlerine sürdürülebilir iş modelleri geliştirmede rehberlik ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:18
TAİDER'in Kuzey Yıldızı Programı: Aile Şirketlerine Sürdürülebilirlik Rehberliği

TAİDER'in Kuzey Yıldızı Programı

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) tarafından hayata geçirilen Kuzey Yıldızı Programı, aile şirketlerine sürdürülebilirlik, stratejik planlama ve yetenek yönetimi alanlarında rehberlik ediyor. Bu program, firmaları çevresel ve toplumsal çalışmalarını güçlendirmeleri konusunda destekleyerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Programın Amacı ve Faydaları

Kuzey Yıldızı Programı, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen şirketlere yönelik bir yol haritası sunuyor. Programdan faydalanan firmalar, özel olarak hazırlanmış değerlendirme raporları ile gelişim alanlarını belirleyerek, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, programda eğitilen değerlendiriciler de sahip oldukları bilgileri kendi şirketlerinde uygulama fırsatı buluyor.

TAİDER'den Açıklamalar

TAİDER Sürdürülebilirlik Komitesi Eş Başkanı Osman Aytaman, 70'in üzerinde kurumun programa katıldığını belirtti. Katılımcılara sunulan gelişim raporları, "kurumsal yönetim", "iş modeli", "çalışanlar", "çevre", "toplum ve aile", ve "gelecek nesiller" gibi kriterlere göre düzenleniyor. Başarılı firmalara Kuzey Yıldızı Büyük Ödülü ve kategori ödülleri verilmektedir.

Eğitim ve Gelişim Fırsatları

Aytaman, TAİDER Akademi ile işbirliği içerisinde düzenlenen eğitim programları ile firmaların farklı alanlarda gelişim göstermesine yardımcı olunduğunu da sözlerine ekledi. Geçmişte ödüle layık görülen firmaların başarıları, programa katılan diğer şirketler için örnek teşkil ediyor.

Gelecek Vizyonu

TAİDER, 2025 itibarıyla sürdürülebilirlik kavramlarında dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Aytaman, etki ölçüm kriterlerinin geliştirilmesi gerektiğine ve bu alandaki sonuçların değerlendirilmesine önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca, aile şirketlerini sadece değerlendirmeyi değil, aynı zamanda onların genel ihtiyaçlarını belirlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Dijitalleşme ve Strateji

Dijitalleşmenin önemini vurgulayan Aytaman, aile şirketlerinin akıllı çözümlerle rekabet edebilmesi için yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Küresel firmalara karşı şekillenen rekabet ortamında, doğru stratejilere sahip olmak giderek daha da önemli hale geliyor.

Programın Katılımcılarına Çağrı

Kuzey Yıldızı Programı'nın, çevre ve toplum alanında adımlar atmayı hedefleyen firmalar için rehber niteliğinde olduğunu belirten Aytaman, "Bu programa hazır olmanız gerekmiyor, sizleri mevcut durumunuzdan en az bir adım öteye götürmek üzere tasarlandı. Mükemmele değil, iyileşmeye odaklanıyoruz" dedi. Kuzey Yıldızı meraklılarını programa katılmaya davet etti.

Türkiye Aile İşletmeleri Derneğinin (TAİDER), aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri...

Türkiye Aile İşletmeleri Derneğinin (TAİDER), aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesine destek olmak amacıyla geliştirdiği Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Programı, firmalara çevre ve toplum gibi alanlardaki çalışmalarını güçlendirmek adına yol gösterici bir rol üstleniyor. Açıklamada, TAİDER Sürdürülebilirlik Komitesi Eş Başkanı Osman Aytaman'ın görüşlerine yer verildi.

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