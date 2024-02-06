Taksici Oğuz Erge'yi öldüren zanlı için müebbet hapis cezası istendi

10. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameyi onayladı. İddianamede, sanığın ifadesi ve olayın detaylarıyla birlikte taksinin güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınan konuşması da bulunuyor.

Aysal, savunmasında ailevi sorunlardan dolayı intihara kalkıştığını belirtti. Olayda kullandığı silahın nereden geldiğini anımsamadığını, taksi parasını kartla vermek istediğini ancak pos cihazının çalışmadığını söyledi. Erge'ye parayı sonradan gönderebileceğini söylediğini ancak Erge'nin "parayı hemen vermen lazım" diye ısrar ettiğini iddia etti.

Aysal, kendisini kaybettiğini ve pişman olduğunu söyleyerek, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım." dedi. Aysal, taksiden telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığını, toz alerjisi olduğu için maske taktığını, kovanları da delilleri yok etmek için topladığını ekledi. Ölen taksi şoförü Oğuz Erge'nin kızı ise ifadesinde babasının telefonundan arandığını, telefona baktığında tanımadığı bir erkeğin babasının "Gaziemir Belediyesinin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside" dediği, "Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum" diyerek telefonu kapadığını belirtti.

Savcılık, olayla ilgili raporunda Aysal'ın yüzünü maske ve kapüşonla gizleyerek kimliğini sakladığını ifade etti. Erge'ye ruhsatsız silahla kurşun sıktığı, savunmasız haldeki kurbanın cep telefonunu ve bluetooth kulaklığını gasp ettiği bildirildi. "Böylelikle şüphelinin üzerine atılı nitelikli adam öldürme, nitelikli yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği anlaşılmaktadır." denildi.