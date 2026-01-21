Taksicilerden Cemil Tugay’a Korsan Taşımacılıkla Mücadele Teşekkürü

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın korsan taşımacılıkla mücadeledeki kararlı duruşunun taksici esnafına rahatlık verdiğini belirtti.

"İzmirli bütün taksici esnafım ve şahsım adına Sayın Başkanımıza minnetlerimi sunuyorum"

Başkan Tugay'ın tavrı ve UKOME değerlendirmesi

Özkan, Başkan Tugay'ın esnafın sesine kulak vererek gösterdiği hassasiyetin yüreklere su serptiğini vurguladı. UKOME’ye iletilen dilekçeler doğrultusunda Başkan Tugay, belediye olarak hukuki zemini bulunmayan hiçbir yapıya onay verilmeyeceğini ifade etmişti.

"Söz konusu uygulamanın yasal bir dayanağı yok. Büyükşehir Belediyesi olarak yasal dayanağı olmayan bir oluşuma izin vermemiz mümkün değil"

Esnafın tepkisi ve daha önceki uyarılar

Özkan, kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu tespit edilen taşımacılık faaliyetlerine karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kayıtsız kalmadığını belirtti. İlgili firmanın İzmir’e gelerek topladığı 48 bine yakın imza ile algı operasyonu yürütmek istediğini söyleyen Özkan, o dönemde firmaya yönelik uyarılarını hatırlatarak "Geldikleri gibi giderler" dedi.

Başkan Tugay’ın yaptırdığı incelemeler sonucu taşımacılığın kanunlara aykırı olduğunun tespit edildiğini ve belediyenin hukuk yanında durarak esnafın sesi olduğunu kaydetti. Özkan ayrıca, belediyenin araç yaş sınırının 9’dan 12’ye çıkarılması ve ruhsat harçları gibi konularda esnafa sağlanan desteği memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

TBMM'den beklenti

Özkan, Başkan Tugay’ın duruşunun Türkiye genelinde benzer girişimlere de örnek teşkil ettiğini belirterek hükümet kanadından da destek beklediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanından benzer bir mesaj beklediklerini ifade eden Özkan, 2021 yılında İstanbul’daki bir iftar programında Cumhurbaşkanı'nın korsan taşımacılığa ilişkin söylemini hatırlattı:

"Herkes işini yapsın, taksici taksiciliğini yapacak, buna geçit yok"

Özkan, TBMM gündemine gelen düzenlemelerle korsan taşımacılık yapanların ehliyetlerine ilişkin yaptırımların artırılmasını ve teklifin hızla yasalaşmasını beklediklerini vurguladı.

Hukuki süreç: UKOME ve mahkeme takibi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası avukatı Turgay Göller, Başkan Tugay’ın kanun ve yönetmeliğe uygun açıklamasını desteklediklerini ve UKOME’nin vereceği kararı titizlikle takip edeceklerini bildirdi.

"Öncelikle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kanun ve yönetmeliğe uygun açıklamasını destekliyor ve kendisine teşekkür ediyoruz."

Göller, İstanbul 14. Asliye Mahkemesi’nde görülen yargılama sürecinin devam ettiğini; bilirkişilerin talebi üzerine hakim tarafından ayın 23’ünde yapılması planlanan müzakere ve ara karar tarihinin öne çekildiğini belirtti. Dosyanın hakim tarafından seçilecek ulaşımdan sorumlu bilirkişiye, ardından Ticaret Hukuku bilirkişisine tevdi edileceğini ve ek rapor alındıktan sonra yargılama sürecinin süreceğini ifade etti.

