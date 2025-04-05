Taksim'de 'Haneden Dökülenler' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Taksim'de 'Haneden Dökülenler' Sergisi Açıldı

'Haneden Dökülenler' adlı karma sergi, Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu sergi, ev kadınlarının sanatsal yeteneklerini sergileyerek hayata dair farklı hikayeleri izleyicilere aktarıyor.

Küratörlerden Hüma Ece'den Önemli Mesaj

Serginin küratörlerinden minyatür sanatçısı Hüma Ece, ev kadınlarını sanatta daha görünür kılmak amacıyla çini sanatçısı Zeynep Güneysu ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Ece, “Kendimiz de bu yollardan geçtiğimiz için sanat alanında yer almakta zorlanıyoruz. Biz kendimiz o alanı açalım istedik.” diyerek serginin amacını vurguladı.

39 Sanatçı, 200'den Fazla Eser

Ece, sergide 39 sanatçının yer aldığını ve yaklaşık 200 eserin sergilendiğini ifade ederken, eserlerin genelde klasik sanat türlerinde hazırladığını da sözlerine ekledi. Tezhip, minyatür, çini gibi sanatları içeren sergide, katılımcılar hem bireysel yeteneklerini hem de yine ev kadını olmalarının ön planda olduğunu belirttiler.

Zeynep Güneysu'dan İlginç Bilgiler

Serginin diğer küratörü olan Zeynep Güneysu, bu serginin sadece el emeği ürünlerini paylaşmak için değil; aynı zamanda bu eserlerin insanlarla buluşması adına da önemli bir adım olduğunu dile getirdi. "Evlerimizde sanatlarımızı yapıyoruz ve paylaşmak istiyoruz," diyen Güneysu, eserlerin satışa sunulduğunu ve ay sonunda teslim edileceğini belirtti.

Serginin temel mottosu ise, “Sanat, her kesime ulaşmalı, insanları bir araya getirmeli ve içten bir bağ kurmalıdır.” 18 Nisan'a kadar açık kalacak olan sergide, tezhipten kaligrafiye, sulu boyadan dijital sanata kadar pek çok farklı türde eser katılımcıların beğenisine sunulmuştur.

"Haneden Dökülenler" adlı karma sergi, Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Tezhip, minyatür, hat, çini, toz pastel, kara kalem, ebru, kaligrafi, sulu boya, nakış, katı ve dijital sanat gibi farklı türlerde yaklaşık 200 eserin beğeniye sunulduğu sergi, 18 Nisan'a kadar görülebilecek.

"Haneden Dökülenler" adlı karma sergi, Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Tezhip, minyatür, hat, çini, toz pastel, kara kalem, ebru, kaligrafi, sulu boya, nakış, katı ve dijital sanat gibi farklı türlerde yaklaşık 200 eserin beğeniye sunulduğu sergi, 18 Nisan'a kadar görülebilecek.