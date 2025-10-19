Taksim'de Muhtarlar Günü: Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Sunuldu

Taksim'de Muhtarlar Günü'nde Çelenk Töreni

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Muhtarlar Konfederasyonu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda muhtar katıldı.

Tören Akışı ve Konuşma

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seval Özkan, muhtarlık kurumunun Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Özkan, Atatürk'ün de 'demokrasinin temel taşı' olarak nitelendirdiği muhtarlık kurumunun önemine dikkat çekti.

Özkan, muhtarların mahalle sakinleriyle devlet kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek muhtarları "devletin gören gözü, işiten kulağı ve vatandaşın derdine koşan eli" olarak tanımladı.

Ayrıca Özkan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan muhtarlık daire başkanlıkları ile belediyelerde oluşturulan muhtarlık müdürlüklerinin hizmet kalitesini artırdığını ifade etti.

