Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Seferleri Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Seferlerine Dönüş

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda yaşanan teknik arıza sona erdi ve seferler tekrar normale döndü.

Metro İstanbul'dan Açıklama

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ndaki teknik sorunların giderildiği belirtildi. Önceki gün duyurulan arıza, gerekli çalışmaların ardından çözüme kavuşturuldu.

Seferlerin Yeniden Başlaması

Bu gelişmeyle birlikte, hattın seferlerine yeniden başlandığı ve vatandaşların ulaşımının kesintisiz bir şekilde sürdüğü aktarıldı. Kullanıcıların bu dönemde özveriyle bekledikleri için teşekkür edildi.