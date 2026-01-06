Talas Belediye Meclisi 2026 Ocak Toplantısında Kararları Oy Birliğiyle Aldı

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:25
Talas Belediye Meclisi, 2026 yılı ocak ayı ilk toplantısında gündemindeki konuları karara bağladı. Toplantı, Belediye Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi ve 13 gündem maddesi görüşüldü.

Çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Proje Müdürlüğü raporlarının ele alındığı oturumda, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından Mevlana ve Yenidoğan mahallelerine kesintisiz elektrik verilmesi amacıyla trafo alanı yapımını içeren komisyon maddesi onaylandı.

Toplantıda ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni kurulan müdürlüklere ait yönetmelikler kabul edildi.

İlçede 2026 yılında yapılacak spor müsabakalarına katılan sporcu, jüri üyesi, hakem, gözlemci ve okul öğrenci malzeme giderleri ile ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ve yarışmalara yönelik 5 milyon 300 bin TL yardım talebi onaylandı.

Geçen yıl belediye tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ait okul, cami ve diğer kalemlere yapılan yardımın bu yıl 5 milyon TL olarak artırılmasına karar verildi. Geçen yıl ilgili kurumların bakım, onarım ve tadilatlarına ise 2,3 milyon TL yatırım yapılmıştı.

Mecliste bir yıl faaliyet yapacak denetim komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Seçilen isimler: Alaaddin Canıpek, Harun Ünal, İbrahim Ata ve Alaattin Can Akkılınç.

Başkan Yalçın'ın Mesajı

Mustafa Yalçın, yeni yılın ilk meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Bir yılı daha geride bıraktık. Allah 2026 yılını önceki yıllara göre daha güzel geçirmemizi nasip etsin. Başarılı kararlara imza atmak nasip olsun. Herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. İnşallah daha öncekilerde olduğu gibi bundan sonraki meclis toplantılarında da daha güzel, barışık ve umutlu şekilde kararlara imza atarız."

Başkan Yalçın, bir sonraki meclisin 2 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilmek üzere toplantıyı sona erdirdi.

