Talas Belediyesi'nden Selçuklu Evi'nde Akıllı Telefon ve Dolandırıcılık Eğitimi

Talas Belediyesi'nden Selçuklu Evi'nde akıllı telefon güvenliği eğitimi

Talas Belediyesi, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı toplumun özellikle 60 yaş ve üzeri kesimini korumaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Osmanlı Kültür Evi'nde düzenlenen ilk programın ardından Selçuklu Kültür Evi'nde düzenlenen "Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı" eğitimine yoğun ilgi gösterildi.

Eğitimi veren kurum ve içerik

Eğitimi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bürosunda görevli uzmanlar gerçekleştirdi. Programda son dönemde artan telefon dolandırıcılığı yöntemleri tüm yönleriyle ele alınarak katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzmanlar, dolandırıcıların özellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşları hedef aldığına dikkat çekti ve şu uyarıları paylaştı: “Sizi ‘hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor’ diyerek korkutmaya çalışanlara kesinlikle inanmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan her linke tıklamayın, her mesajı açmayın. Bu tür linkler telefonlarınıza virüs bulaştırarak banka hesaplarınıza ve e-Devlet bilgileriniz dahil tüm özel verilerinize erişebilir. Kredi kartı bilgilerinizi hiçbir platformla paylaşmayın, mümkün olduğunca sanal kart kullanın.”

Broşür dağıtımı ve bilinçlendirme

Eğitimin sonunda, vatandaşların günlük hayatta karşılaşabilecekleri dolandırıcılık girişimlerine karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla uyarı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde en sık uygulanan dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları sade ve anlaşılır bir dille yer aldı.

Talas Belediyesi, büyüklerin dijital dünyada kendilerini daha güvende hissetmesi için bu tür bilinçlendirme programlarını sürdürmeye devam edecek.

TALAS BELEDİYESİ, DİJİTAL DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI ÖZELLİKLE 60 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. OSMANLI KÜLTÜR EVİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK PROGRAMIN ARDINDAN BU KEZ SELÇUKLU KÜLTÜR EVİ’NDE "DOLANDIRICILIĞA KARŞI AKILLI TELEFON KULLANIMI" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ. KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE BÜROSUNDA GÖREVLİ UZMANLARIN VERDİĞİ EĞİTİMDE KATILIMCILARA KAPSAMLI BİLGİLER AKTARILDI.