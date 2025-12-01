Talas Belediyesi'nden Selçuklu Evi'nde Akıllı Telefon ve Dolandırıcılık Eğitimi

Talas Belediyesi, Selçuklu Kültür Evi'nde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele uzmanlarıyla 60 yaş ve üzeri vatandaşlara akıllı telefon dolandırıcılığı eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:30
Talas Belediyesi, dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı toplumun özellikle 60 yaş ve üzeri kesimini korumaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Osmanlı Kültür Evi'nde düzenlenen ilk programın ardından Selçuklu Kültür Evi'nde düzenlenen "Dolandırıcılığa Karşı Akıllı Telefon Kullanımı" eğitimine yoğun ilgi gösterildi.

Eğitimi veren kurum ve içerik

Eğitimi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bürosunda görevli uzmanlar gerçekleştirdi. Programda son dönemde artan telefon dolandırıcılığı yöntemleri tüm yönleriyle ele alınarak katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzmanlar, dolandırıcıların özellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşları hedef aldığına dikkat çekti ve şu uyarıları paylaştı: “Sizi ‘hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor’ diyerek korkutmaya çalışanlara kesinlikle inanmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan her linke tıklamayın, her mesajı açmayın. Bu tür linkler telefonlarınıza virüs bulaştırarak banka hesaplarınıza ve e-Devlet bilgileriniz dahil tüm özel verilerinize erişebilir. Kredi kartı bilgilerinizi hiçbir platformla paylaşmayın, mümkün olduğunca sanal kart kullanın.”

Broşür dağıtımı ve bilinçlendirme

Eğitimin sonunda, vatandaşların günlük hayatta karşılaşabilecekleri dolandırıcılık girişimlerine karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla uyarı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde en sık uygulanan dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları sade ve anlaşılır bir dille yer aldı.

Talas Belediyesi, büyüklerin dijital dünyada kendilerini daha güvende hissetmesi için bu tür bilinçlendirme programlarını sürdürmeye devam edecek.

