Talas Belediyesi'nden Villa Parseli İhalesi: Akçakaya ve Endürlük'te 30 Parsel

Talas Belediyesi Akçakaya ve Endürlük'te 30 Villa Parselini İhaleye Çıkardı

Talas Belediyesi, Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde yer alan villa parsellerini ihaleyle satışa sunuyor. İlçenin gelişen konut bölgelerindeki toplam 30 parsel, yatırımcılar ve yaşam alanı oluşturmak isteyen vatandaşlar için önemli fırsatlar barındırıyor.

İhale Tarihleri ve Lokasyon

Akçakaya Mahallesi'nde bulunan 10 villa parseli, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek ihale ile satışa çıkacak. Bölgenin panoramik manzarası ve ulaşım kolaylığı, parsellerin cazibesini artırıyor.

Kalan 20 parsel (Akçakaya'daki 4 ve Endürlük Mahallesi'ndeki 16) için ikinci ihale 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yine Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Endürlük bölgesi, son yıllarda artan yatırım ilgisiyle öne çıkıyor.

Ödeme Koşulları ve Başvuru

Talas Belediyesi, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla parsellerde peşin ödemelerde %20 indirim ve 36 aya varan vade imkânı sunuyor. Bu avantajlar, villa parseli sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor.

İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak ihale şartnamesi ve diğer detaylar hakkında bilgi alabilir. Ayrıca bilgi almak isteyenler 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonları arayabilir veya www.talas.bel.tr adresinden sürece ilişkin ayrıntılara ulaşabilir.

Talas Belediyesi, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak bu nitelikli parselleri uygun şartlarla vatandaşların hizmetine sunarak bölgenin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

