DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.954,97 -1,76%
BITCOIN
3.938.087,92 -0,76%

Talas Belediyesi'nden Villa Parseli İhalesi: Akçakaya ve Endürlük'te 30 Parsel

Talas Belediyesi, Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ve Endürlük'te 30 villa parselini ihale ile satışa sunuyor; peşinde %20 indirim ve 36 aya kadar vade imkanı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:11
Talas Belediyesi'nden Villa Parseli İhalesi: Akçakaya ve Endürlük'te 30 Parsel

Talas Belediyesi Akçakaya ve Endürlük'te 30 Villa Parselini İhaleye Çıkardı

Talas Belediyesi, Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde yer alan villa parsellerini ihaleyle satışa sunuyor. İlçenin gelişen konut bölgelerindeki toplam 30 parsel, yatırımcılar ve yaşam alanı oluşturmak isteyen vatandaşlar için önemli fırsatlar barındırıyor.

İhale Tarihleri ve Lokasyon

Akçakaya Mahallesi'nde bulunan 10 villa parseli, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek ihale ile satışa çıkacak. Bölgenin panoramik manzarası ve ulaşım kolaylığı, parsellerin cazibesini artırıyor.

Kalan 20 parsel (Akçakaya'daki 4 ve Endürlük Mahallesi'ndeki 16) için ikinci ihale 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yine Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Endürlük bölgesi, son yıllarda artan yatırım ilgisiyle öne çıkıyor.

Ödeme Koşulları ve Başvuru

Talas Belediyesi, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla parsellerde peşin ödemelerde %20 indirim ve 36 aya varan vade imkânı sunuyor. Bu avantajlar, villa parseli sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor.

İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak ihale şartnamesi ve diğer detaylar hakkında bilgi alabilir. Ayrıca bilgi almak isteyenler 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonları arayabilir veya www.talas.bel.tr adresinden sürece ilişkin ayrıntılara ulaşabilir.

Talas Belediyesi, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak bu nitelikli parselleri uygun şartlarla vatandaşların hizmetine sunarak bölgenin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

TALAS BELEDİYESİ, ALİ DAĞI VE ERCİYES’İN EŞSİZ MANZARASINA SAHİP AKÇAKAYA VE ENDÜRLÜK...

TALAS BELEDİYESİ, ALİ DAĞI VE ERCİYES’İN EŞSİZ MANZARASINA SAHİP AKÇAKAYA VE ENDÜRLÜK MAHALLELERİNDE BULUNAN VİLLA PARSELLERİNİ İHALEYLE SATIŞA SUNUYOR.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor
7
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?