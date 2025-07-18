Talas Millet Bahçesi Coşkuyla Açıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi, düzenlenen bir törenle kapılarını açtı. Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan bahçenin açılış etkinliğine, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Talas Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 'güzel mekanlar ve mutlu insanlar' hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, millet bahçesinin açılışından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Millet bahçesinin yapım sürecini de aktaran Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Talas Millet Bahçemiz 180 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edildi. Bu projeyle birlikte ilçemizdeki yeşil alan miktarı insan başına 12,3 metrekareye, park sayımız ise 266'ya ulaştı. İlçemize 400 bin fidan, 1 milyon mevsimlik ve çok yıllık bitki, 74 yeni park ile toplamda 482 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olduk."

Yalçın, Talas Millet Bahçesi'nin sunduğu olanakları sıralayarak, "Burasında 26 bin endemik bitki, 5 bin 500 ağaç, 42 bin çalı, 70 bin metrekare çim alanı, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, engelli oyun parkı, bilim parkı, nostalji oyun parkı, 1100 metre kesintisiz bisiklet yolu ve 1800 metre yürüyüş yolu mevcut. Ayrıca otopark, seyir terası, kafeteryalar ve oturma alanları da bulunuyor. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Törenin Devamı

Açılış programında, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatandaşlara hitap etti. Tören, plaket takdimlerinin ardından sona erdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi açıldı. Törende, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşma yaptı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi açıldı. Törende, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşma yaptı.