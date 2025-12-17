Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı: 500 Cana Yuva, Resmi İzinle Örnek Merkez

Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı, 500 can kapasiteli merkeziyle örnek oluyor

Talas Belediyesi’nin merhamet odaklı yaklaşımıyla hayata geçirilen Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı, 500 hayvan kapasiteli bir merkez olarak toplumsal takdir kazanıyor. Yaklaşık 6 yıl önce Başkan Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla açılan tesis, Kayseri Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından verilen "Doğal Yaşam Alanı Çalışma İzni" ile ayrıcalıklı bir konuma ulaştı.

Gerçek bir doğal yaşam alanı olarak işleyiş

Başakpınar yolu üzerinde, 15 bin metrekarelik alana kurulan Patievi; hasta, yaralı ve bakıma muhtaç patilerin tedavi edildiği, sahipsiz köpeklerin ise doğal ortamda rehabilite edildiği bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Merkezde 15 ayrı bölüm bulunuyor ve açılışından bu yana 10 binin üzerinde cana ev sahipliği yapıldı.

Şu anda merkezde 223 pati barınıyor; bunların arasında 70’ten fazla yavru da bulunuyor. Bugüne kadar 1.495 can dostu ise hayvanseverler tarafından sahiplenilerek sıcak yuvalarına kavuştu.

Ziyaret ve toplumla etkileşim

Patievi, haftanın 7 günü ziyaret edilebilen bir sosyal alan niteliği taşıyor; vatandaşlar can dostlarla bir arada vakit geçirebiliyor ve sahiplendirme süreçlerine doğrudan dahil olabiliyorlar.

Belediye perspektifi ve yasal onay

Başkan Mustafa Yalçın, merkezin aldığı resmi onayın yıllardır benimsenen belediyecilik anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, "Burası bir barınak değil, gerçek anlamda bir doğal yaşam alanı. 500 cana yuva olacak kapasiteye ulaşan patievimiz, Talas’ta merhametin ve sorumluluğun kurumsallaşmış halidir" ifadelerini kullandı.

Talas Patievi, kanuni zorunluluklardan yıllar önce kuruldu ve aldığı bu onayla birlikte hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde örnek olma misyonunu güçlendirerek sürdürüyor.

